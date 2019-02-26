ABD'nin en büyük holdinglerinden olan, enerji, ulaştırma, havacılık, finans, sağlık gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren General Electric (GE) bir birimini daha satıyor.

Thomas Edison ve J.P. Morgan tarafından kurulan 126 yıllık GE, biyoeczacılık bölümünü tam 21.4 milyar dolar karşılığında bir diğer Amerikalı sağlık şirketi Danaher'e sattı.

Satın alma 21 milyar dolar nakit ve GE'nin bazı emeklilik yükümlülükleri karşılığında gerçekleşti. Satın almanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Bu sene 3.2 milyar dolar ciro yapması beklenen GE'nin biyoeczacılık biriminin satışı sonrasında şirket hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kazanarak 12 dolara yaklaştı. Danaher'in hisseleri de yüzde 8.5 artarak 123 doların üzerine çıktı.

10 yılı aşkın bir süre Danaher'de görev yaptıktan sonra General Electric'e geçen şirketin CEO'su Larry Culp, yaptığı açıklamada sağlık bölümünün yüzde 15'lik kısmını oluşturan biyoeczacılık biriminin elden çıkarılmasıyla "ana faaliyet alanı" işlerine odaklanacaklarını söyledi.

55 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

General Electric bir süredir, borçlarını azaltmak ve bilançosunu güçlendirmek için yan kollardaki işletmelerinde ya küçülmeye gidiyor ya da satıyor. Şirket bu kapsamda dün ulaştırma birimini Wabtec'e 2.9 milyar dolar karşılığında satmıştı. Daha önce de dağıtık güç ve demiryolu bölümleri sırasıyla 3.5 ve 11 milyar dolara satılmıştı.

Yatırımcılar için bu satın almadaki bir başka unsur da GE'nin 55 milyar doları bulan endüstriyel borcunun yaklaşık 21 milyar dolarlık kısmını oluşturan emeklilik yükümlülüklerin de bir bölümünün de devre dahil edilmesi. Şirketin çok fazla borcu olduğunu söyleyen CEO Culp, kısa zamanda önlem almaları gerektiğini belirtmişti.

Geçen yıl 121 milyar dolar gelir açıklayan General Electric, 20 milyar doların üzerinde net zarar yazmıştı