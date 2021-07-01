ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Akaryakıt
ABONE OL

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 700 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 452 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 4 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil azalarak 622 milyon 500 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) artışla 241 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 536 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 406 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 66 bin varil artarak 3 milyon 717 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Haziran'da 3 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 548 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeşil enerjide yeni tarife belli oldu
ENERJİ Yeşil enerjide yeni tarife belli oldu
EPDK'den doğal gaz piyasası kararı
ENERJİ EPDK'den doğalgaz piyasası kararı
SON DAKİKA! Elektrik ve doğal gaza zam!
ENERJİ Elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam
Son dakika haberi Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
ENERJİ Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrikte tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti
ENERJİ Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru
Brent petrolün varili 74,58 dolar
ENERJİ Brent petrol yeniden 74 doları aştı
Küresel hidroelektrik yatırımlarında beklenen yavaşlama, sıfır emisyon hedeflerini riske atıyor
ENERJİ Hidroelektrik yatırımlarında düşüş öngörüsü
Eti Maden ve TPIC iki yeni şirket kuracak
ENERJİ Eti Maden ve TPIC iki yeni şirket kuracak
LPG ithalatı nisanda yüzde 23,7 arttı
ENERJİ LPG ithalatı nisanda arttı
Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı
ENERJİ Sıcaklar rekor getirdi