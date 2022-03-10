ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 577 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 244 milyon 600 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 552 bin varil artarak 6 milyon 319 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 374 bin varil azalarak 2 milyon 422 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Şubat-4 Mart haftasında bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 41 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.