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ABD'nin Meksika sınırına yığınak maliyeti 72 milyon dolar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) göçmen kervanına karşı Meksika sınırına sevk edilen 5 bin 900 askerin çekilme için öngörülen 15 Aralık'a kadar maliyetinin 72 milyon doları bulacağını duyurdu

21.11.2018 - 05:05 | Güncelleme: AA

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanına karşı sınıra konuşlandırdığı askerlerin maliyetinin 72 milyon doları bulacağı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı açıklamada, "15 Aralık 2018'e kadar yaklaşık 5 bin 900 aktif personelin mevcut kademeli kuvvet sevkiyatı üzerinden sevkiyat, ikmal ve geri çekme masraflarının tahmini maliyeti 72 milyon dolardır." ifadesine yer verdi.

AA'nın haberine göre; Albay Manning, Pentagon'un İç Güvenlik Bakanlığına yardım etmek üzere başlatılan söz konusu operasyonun toplam maliyetinin toplam sayılara, süreye ve çapına bağlı olarak değişebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu. Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

 

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