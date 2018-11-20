ABD Yargısı, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Meksika sınırından yasadışı geçen göçmenlerin geçişini kısıtlayan kararını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşanıyor. Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana'yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini sokaklara döküldü. ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısını ve güvenliği artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullanmıştı.

ABD'li gümrük yetkilileri, günde en fazla 100 mültecinin başvuru işlemini değerlendirdiği için göçmenlerin kentte aylarca bekleyebileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

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