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ABD, TikTok'dan hisselerini satmasını talep etti

ABD, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un sahibi ByteDance'den hisselerini satmasını talep ederek aksi halde uygulamanın ülkede kullanımına yasak getirilebileceğini bildirdi.

ABD, TikTok'dan hisselerini satmasını talep etti
HABERTURK.COM

Daha önce devlet kurumlarında TikTok kullanımı ile yasaklar getiren ve bunu 'ulusal güvenlik sorunu' olarak tanımlayan ABD'den TikTok için yeni bir yaptırım sinyali geldi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki haberde, söz konusu talebin, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) tarafından yapıldığı belirtildi.

SATILMAZSA YASAK GELEBİLİR

Haberde TikTok uygulamasının sahibi ByteDance'in hisselerinin yüzde 60'ının küresel yatırımcılara, yüzde 20'sinin şirket çalışanlarına ve kalan yüzde 20'sinin de kurucularına ait olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda ByteDance'in hisselerini satmadığı sürece, ABD'de TikTok uygulamasının kullanımına yasak getirilebileceği aktarıldı.

TikTok Sözcüsü Brooke Oberwetter, yaptığı açıklamada, "Eğer amaç ulusal güvenliği korumaksa elden çıkarmak sorunu çözmez. Uygulamanın sahibinin değişmesi, veri akışı veya erişimi üzerinde herhangi bir yeni kısıtlama getirmez." ifadelerini kullandı.

Oberwetter, "Ulusal güvenlikle ilgili endişeleri ele almanın en iyi yolu, halihazırda uygulamakta olduğumuz sağlam üçüncü taraf izleme, inceleme ve doğrulama ile Amerikalı kullanıcı verilerinin ve sistemlerinin şeffaf, ABD merkezli bir şekilde korunmasıdır." dedi.

TİKTOK İNDİRME YASAĞI KABUL EDİLMİŞTİ

ABD'de 28 Şubat'ta, tüm federal kurumlara ait telefonlarda TikTok yasağının uygulanması için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı. ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew'ün 23 Mart'ta Kongre'de konuya ilişkin ifade vermesi bekleniyor.

GÜVENLİK VE MAHREMİYET KAYGILARI

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

Norveç'te Adalet Bakanı, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarına resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

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