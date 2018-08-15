ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizle birlikte yükselişe geçen dolar kuru sonrası Türk Hava Yolları’nın (THY) başlattığı ve Türk Telekom’un da destek verdiği “ABD'ye reklam verme" kampanyası, en çok sosyal ağlarda yansımasını bulacak. Peki Facebook başta olmak üzere dijital dünyada müşterilerine ulaşmak isteyen şirketlerin olmazsa olmaz platformları arasına giren sosyal medyada Türkiye’nin en güncel rakamları neler?

İnternet ve sosyal medya analizleri yapan “We Are Social”ın hazırladığı online dünyanın en kapsamlı araştırmalarından olan “Digital in 2018” raporunun Türkiye sonuçlarını inceledik. Türkiye’nin sosyal ağlardaki karnesini ortaya koyan çarpıcı verileri şöyle:

- Türkiye’de 54.3 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Toplam sosyal medya kullanıcısı sayısı ise 51 milyon. Bu rakamın 44 milyonu ise mobil cihazlarından sosyal ağlara giriyor. Nüfusa oranla sosyal medya kullanım oranında Türkiye yüzde 63’lük oranla dünya genelinde 23. sırada.

- Yıllık sosyal medya kullanıcı sayısındaki artış yüzde 6 (2017-2018 yılları arasında Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 3 milyon artmış).

THY'DEN FLAŞ ABD KARARI

GÜNDE YAKLAŞIK 3 SAATİ SOSYAL AĞLARDA GEÇİRİYORUZ

- Türkiye’deki kullanıcıları günde ortalama 2 saat 48 dakikalarını sosyal ağlarda geçiriyor. Bu süre ile Türkiye dünyada 13. sırada yer alıyor. İnternette geçirilen günlük ortalama süre ise 7 saat 9 dakika.

- Google, YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter, aylık ortalama internet trafiğine göre Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği ilk 10 platform arasında yer alıyor.

- Türk kullanıcılarının Google’da ziyaret başına geçirdiği ortalama süre 8 dakika 44 saniye, YouTube’da 22 dakika 23 saniye, Twitter’da 10 dakika 37 saniye, Instagram’da 7 dakika 33 saniye ve Facebook’ta ise bu süre 11 dakika 28 saniye.

- Facebook’un Türkiye’deki kullanıcı sayısı 51 milyon. Bu rakamla Türkiye dünyada en fazla Facebook kullanıcısı olan 9. ülke. Yurtdışındaki vatandaşların da etkisiyle Facebook’u Türkçe olarak kullananların toplam sayısı ise 53 milyon.

GOOGLE TÜRKİYE'DE 52 MİLYONA ULAŞIYOR

- Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısı 33 milyon. Bu rakamla Türkiye, dünya genelinde en fazla Instagram kullanıcısı olan 5. ülke.

- “Digital in 2018” raporunda yer verilmese de araştırma kuruluşu Statista’nın verilerine göre Türkiye’de toplam 10.8 milyon Twitter kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı ile Türkiye dünyada en fazla Twitter kullanıcısı olan 5. ülke.

- Yine aynı rapora göre Türkiye YouTube’da 30 milyonluk aktif kullanıcı sayısı ile dünyada en fazla kullanıcıya sahip 10. ülke. Google ise arama motoru pazarında Türkiye’de yüzde 96’lık payı elinde bulunduruyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de yaklaşık 52 milyon kişi Google’ı kullanıyor.

KİTLE DE ONLARDA PASTA DA

Gelelim, “ABD'ye reklam verme" kampanyasının maddi boyutuna. IAB Türkiye’nin “2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları” verilerine göre dijital reklam yatırımları geçen yıl yüzde 15.5 oranında artarak 2.2 milyar TL’ye ulaştı. Bu alanda Google’ın hakimiyetinin bulunduğu “Arama Motoru Reklam Yatırımları” (Ücretli sıralama yatırımları) 706 milyon TL’den 815 milyon TL’ye çıktı.

Yine dijital reklam yatırımları içinde yer alan ve pastanın büyük kısmının Facebook’a gittiği “Sosyal Medya Reklam Yatırımları” geçen yıl yüzde 30 artarak, 262 milyon TL’den, 340 milyon TL’ye çıktı. Bu rakamlar Türkiye’den yapılan ve raporlanabilen dijital reklam yatırımlarını gösteriyor.

Ancak Ancak uzmanlar ölçülebilen bu rakamlara karşın, Facebook ve Google gibi platformların yurtdışı merkezleri üzerinden yapılan reklam harcamaları rakamlarının çok daha fazla olduğunun altını çiziyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye’de toplam dijital reklam pazarı 3 milyar TL’yi aşmış durumda. Türkiye’deki şirket ve kurumların Facebook üzerinden yaptığı reklam harcamalarının 800 milyon TL seviyesini bulduğu ifade ediliyor.

Dijital reklam denilince, hem YouTube ve hem de kelime bazlı online reklamcılık platformu Adwords üzerinden Google’ın Türkiye’den elde ettiği reklam gelirinin Facebook’un çok üzerinde olduğu hesaba katıldığında, Türkiye’deki dijital reklam pastasının en az üçte ikisi ABD merkezli bu iki şirkete gidiyor.

Türkiye'de son yıllarda dijital reklam harcamalarının hızlı büyümesine karşın, Facebook'un yıllık gelirlerinin 40 milyar doları, Google'ın ise 110 milyar doları bulduğunu da belirtelim.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ İSE...

Tabi bir de madolyonun diğer yüzü var, sonuçta en küçüğünden en büyüğüne kadar günümüz şartlarında şirketler, daha fazla müşteriye ulaşıp, ürün ve hizmet tekliflerini sunup, işlerini büyütebilmek için internet ve sosyal medya mecralarına da muhtaçlar.

Bu ortamlarda yaptıkları ve geri dönüşlerini ölçebildikleri yatırımlar olmadan önce dijital varlıklarını ve hemen ardından da fiziksel pazardaki paylarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu durum da yerlisinden yabancısına tüm şirket ve kuruluşlar için geçerli.

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