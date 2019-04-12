Tayvan merkezli teknoloji firması Acer, New York’ta düzenlediği global etkinlikle bu yıl pazara sunacağı yeni ürünlerini tanıttı. Şirket, “next@Acer” adlı etkinlikte oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator serisine Helios 700’ü ekledi. Yeni Predator Helios 700’de yer alan ve öne doğru kayabilen HyperDrift klavye, dizüstü bilgisayarın üst kısmına doğrudan hava akımının artmasını sağlıyor.

Yeni 9. Nesil Intel Core i9 işlemcilerle gelen ürün, NVIDIA GeForce RTX 2080 veya 2070 GPU ve 64 GB’a kadar DDR4 bellek taşıyor. 3 ms tepki süresine sahip 17 inç 144 Hz FHD IPS ekranı olan Helios 700’de, 5 adet hoparlör ve bir subwoofer’dan oluşan ses sistemi de bulunuyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cihazın termal sisteminin bir parçası olan HyperDrift klavye, iki adet 3D fan, beş adet ısı borusu, bir buhar bölmesi ve Acer’in soğutma teknolojisinden meydana geliyor.

Klavye öne kaydırıldığında üstte ve ekranın altında iki adet ek hava girişi açılıyor. Cam paneli üzerinden dizüstü bilgisayarın ısı borularını da görülebiliyor.

Öne doğru kayan klavye daha yakına geldiği için oyuncular, 17 inç ekrana daha uygun bir mesafeden bakabiliyor. Windows 10 işletim sistemli ve her tuşunda ayrı RGB aydınlatma bulunan dizüstü bilgisayarda, oyun içinde yapılan hareketler klavyenin aydınlatmasına yansıyor.

Etkinlikte verilen bilgiye göre Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı, Nisan ayında Kuzey Amerika’da 2699 dolardan, Temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2699 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.