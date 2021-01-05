Uzun zamandır tanıtımları yapılan yeni dijital yayın platformu Exxen'in aylık abonelik ücreti merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, kendi projesi Exxen'in aylık abonelik ücretini açıkladı. Exxen aylık abonelik ücreti ne kadar? sorusu ise araştırılmaya devam ediliyor. İşte EXXEN'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar
EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Exxen'in resmi abonelik ücretini açıkladı. Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9,90 TL olacağını duyurdu.
EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR
Diziler
2021-: Sihirli Annem
2021-: Şeref Bey
2021-: Olağan Şüpheliler
2021-: Hükümsüz
2021-: Gibi
2021-: Öğrenci Evi
2021-: Yetiş Zeynep
2021-: Vahşi Şeyler
2021-: İşte Bu Benim Masalım
Programlar
2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
2021-: Sürprizimiz Var
2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
2021-: Buraların Yabancısıyız
2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
2021-: Kaçış (Alper Rende)
2021-: Survivor Seçmeler
Yarışma
2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
2021-: Ayak Tenis
2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
Güldürü
2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
Belgesel
2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
Çizgi Dizi ve Filmler
2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
2021-: Süper 1 Takım
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