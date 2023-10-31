Zeynep Yılmaz bakın kimin torunu çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Acun Ilıcalı ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın paylaşımıyla kimin torunu olduğu ortaya çıktı, duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren ve 2016 yılında boşanan Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımın altına: "Annemin babaannesi, dedemin annesi… ilk kadın belediye baskani Şadiye Hanım…. 1930" notunu düştü.
Zeynep Yılmaz'ın bu paylaşımı yapmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından: "Cumhuriyet kadını", "Mükemmel birinin torunusunuz", "Gurur", "Allah rahmet eylesin güzel insana" gibi yorumlar geldi.
İşte Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı...
1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya'nın belediye başkanı seçilen Şadiye Hanım, ülkemizde siyasi bir mevkiye seçilen ilk kadın oldu.