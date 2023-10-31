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        Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bakın kimin torunu çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        Zeynep Yılmaz bakın kimin torunu çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

        Acun Ilıcalı ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın paylaşımıyla kimin torunu olduğu ortaya çıktı, duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:39
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        Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren ve 2016 yılında boşanan Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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        Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımın altına: "Annemin babaannesi, dedemin annesi… ilk kadın belediye baskani Şadiye Hanım…. 1930" notunu düştü.

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        Zeynep Yılmaz'ın bu paylaşımı yapmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından: "Cumhuriyet kadını", "Mükemmel birinin torunusunuz", "Gurur", "Allah rahmet eylesin güzel insana" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı...

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        1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya'nın belediye başkanı seçilen Şadiye Hanım, ülkemizde siyasi bir mevkiye seçilen ilk kadın oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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