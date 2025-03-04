Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran’a yasa dışı bahis iddianamesi

İstanbul'da yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran’ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

ACUN ILICALI VE SADETTİN SARAN ŞÜPHELİ

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talebinde bulunuldu.

3 YILA KADAR HAPİS VE PARA CEZASI TALEBİ

Aynı suçtan hazırlanan bir diğer iddianamede de Sadettin Saran şüpheli olarak yer aldı. Bu iddianamede de Saran ile bazı şüphelilerin "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Her iki iddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.