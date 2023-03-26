Adana Antalya Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Adana Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Antalya Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Adana Antalya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Adana - Antalya arası kaç saat?

Hem Adana hem de Antalya Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. İki şehrin de diğer illere merkeziyeti, tarihi ve kültürel dokusu bu iki şehire çok sayıda turist gelmesine yol açar. Aynı zamanda bu iki şehir arasında da çok sık seyahatler gerçekleştirilir. Adana’dan Antalya’ya ya da Antalya’dan Adana’ya gitmek isteyenler bu yüzden yola çıkmadan önce merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başlar. Peki, Adana Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Antalya Arası Kaç Saat?

Adana Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Antalya Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Antalya ve Adana Akdeniz Bölgesi’nde bulunduğu için kişiler bu iki şehir arasındaki km mesafesinin az olduğunu düşünmektedir. Ancak bu iki il arasında yol mesafesi yakın şehirlere göre oldukça uzaktır. Bu yüzden sizler için hazırladığımız yazımızda Adana Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Antalya Arası Kaç Saat? soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Adana Antalya Arası Kaç Km?

Akdenizin incisi, Türkiye’nin tatil cennetlerinden biri olan Antalya’ya Adana’dan seyahat etmek isteyen kişiler km mesafesinin cevabını öğrenmek ister. Adana ve Antalya birbirine yakın şehirler gibi gözükse de aslında durum öyle değil. Bunun yanı sıra farklı ulaşım seçenekleri de olduğu için km mesafesi bu ulaşım seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak karayolu ulaşımında Adana Antalya arası mesafe 609,4 km’dir.

Adana Antalya Arası Kaç Saat?

Karayolu ve hava yolundan ulşaımın kolaylıkla sağlandığı Adana ve Antalya arasındaki yol mesafesinin kaç saatte tamamlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sorunun doğru cevabını almak için kişilerin hangi araçla Adana ve Antalya arasında yolculuk yapacaklarını bilmek gerekiyor. Hava yolu ile daha hızlız ve kısa sürede ulaşım tamamlanırken karayolu ulaşımında bu süre uzayabiliyor.

Antalya Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Özel araçlarla seyahat etmek kişiler için daha kolaydır. Özellikle tatil ve gezi amaçlı yapılan yolculuklarda özel araç tercih edildiğinde kişiler yol üzerinde farklı deneyimler ve mekanlar keşfedebilir. Antalya ve Adana arasında yapılan yolculuklar da bu özel rotalara sahiptir. Eğer Adana ve Antalya arasında özel araçlarınızla seyahat edecekseniz gözden çıkarmanız gereken yolculuk süresi 9 saati bulur. 9 saatlik yolculuk tek başına tamamlanması zor bir zaman olduğu için eğer kişilerin yanlarında aracı kullanabileceği dönüşümlü biri ya da birileri yoksa verilen molalar ile bu süre daha da uzayacaktır.

Antalya Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Adana arasında özel araç dışında otobüs yolculuğu da tercih edilebilir. Otobüs yolculuğu hem konforlu hem de uygun fiyatlıdır. Ancak süre olarak özel araçlara göre yolculuk daha geç tamamlanabilir. Antalya’dan Adana’ya otobüs terminalinden binmek isteyen birinin varış için 10 saatten fazla bir süreyi yolda geçirmesi gerekir. Eğer bu yolculuk sırasında verilen mola ve süreler artarsa varış süresi e o kadar artacaktır.

Antalya Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Şehirlerarası yolculuk sırasında uzun saatler kaybetmek istemeyen kişilerin tercih edebilecekleri en ideal ulaşım aracı uçaktır. Uçak yolculuğu kısa sürede tamamlanmasının yanı sıra oldukça da konforludur. Bu yüzden Antalya ve Adana arasında özel aracıyla 9 saat, otobüs yolculuğu ile 10 saati aşkın bir süre kaybetmek istemeyen kişiler Antalya havalimanı ve Şakirpaşa havalimanlarından şehirler arası ulaşımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Antalya ve Adana arasında yapılan uçak yolculuğunun tamamlanma süresi ise normal hava koşullar içerisinde 1 saatte tamamlanır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman ve başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları nelerdir, kadro branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor
AÖF SINAV TARİHİ 2023: Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar nasıl yapılacak ve online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 AÖF sınavları online mı olacak?
TAŞERONA KADRODA son durum 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek ve şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek?
2023 LGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: LGS sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM LGS sınavı ne zaman yapılacak?
TOGG KURA ÇEKİMİ ne zaman ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Yerli otomobil TOGG teslim tarihi belli oldu mu, ücret iadesi yapılacak mı?
GÜNDEM TOGG kura çekimi tarihi belli oldu!
AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman? 2023 MEB sınav takvimi ile AÖL son kayıt yenileme tarihi hangi gün, sınavlar online mı ve yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, 2. etap personel alımı şartları neler? Tercih ve başvuru kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı
MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM gelecek mi 2023, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve memur zam mı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
GÜNDEM Memur maaşına ek zam gelir mi?
Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihleri belli oldu! 2. Ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatili ile birleşecek mi?
GÜNDEM Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu
İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı | 25 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi belli oluyor!
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.