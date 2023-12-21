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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da evinin önünde düşürüldüğü pusuda öldü

        Adana'da evinin önünde düşürüldüğü pusuda öldü

        Adana Ceyhan'da evinin önünde pusuya düşürülerek silahla vurulan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 03:49 Güncelleme: 21.12.2023 - 03:49
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        Evinin önünde düşürüldüğü pusuda öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

        EVİNİN ÖNÜNDE PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

        Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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