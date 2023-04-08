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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Mamuk yönetimindeki otomobil, Çiftlikhat Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan Ufkun T. yaralandı. Yaralı Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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