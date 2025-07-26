Adana'da Ozzy Osbourne anısına lokma dağıtıldı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden rock müziğin efsanevi ismi Ozzy Osbourne, Adana'da sevenleri tarafından düzenlenen lokma etkinliğiyle anıldı
Giriş: 26.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:35
Rock müziğin efsane isimlerinden, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.
Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Ozzy Osbourne için, merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma ikram edildi.
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