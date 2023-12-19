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        Arkadaşları ile oturduğu sırada başından tabanca ile vurularak öldü- Yeniden

        ADANA'ınKozan ilçesinde Emre Bilgeç (25), evde arkadaşları ile oturduğu sırada başından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 4 şüpheli gözaltına alınırken, silahın kaza sonucu ateş aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:30
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        Arkadaşları ile oturduğu sırada başından tabanca ile vurularak öldü- Yeniden
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        ADANA'ınKozan ilçesinde Emre Bilgeç (25), evde arkadaşları ile oturduğu sırada başından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 4 şüpheli gözaltına alınırken, silahın kaza sonucu ateş aldığı iddia edildi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir evde arkadaşları ile oturan Emre Bilgeç, tabancayla başından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Kontrolde, Bilgeç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilgiç'in birlikte oturduğu ikametteki arkadaşları Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A. (23), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bilgeç'in, kendisine ait silahı arkadaşı Ö.Ö.'ye verdiği, bu sırada Ö.Ö.'nün elindeki tabancanın kazara ateş aldığı, çıkan kurşunun Bilgeç'in başına isabet ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

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