Spor ayakkabı ve giyim ürünleri markası Adidas, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ABD Ulusal Laboratuvarı ile Uzayda Bilim Geliştirme Merkezi CASIS’in yönettiği uzun vadeli bir iş birliği yaptı. Sporcular için geleceğin tasarım ve mühendisliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu ortaklığın ilk aşaması ürün inovasyonuna odaklanacak.

ISIS Ulusal Laboratuvarı’nın ve NASA’nın geliştirdiği teknolojilerin desteğiyle Adidas, uzay koşullarında ayakkabı inovasyonunu test eden ilk marka olacak. Adidas’ın Boost teknolojisi, yerçekiminin müdahalesi olmadan test edilmek üzere planlandı. Bu sistemin mevcut ürünlerin performansını ve rahatlığını etkileyip yeni ürünlerin inovasyonunu artırabileceği düşünülüyor.

Yaptıkları iş birliğinin performans inovasyonunda yeni standartlar oluşturmaya yardımcı olacağını belirten Adidas Marka Stratejisi Başkan Yardımcısı James Carnes, “Bu ortaklık sadece spor performansında birlikte iyileştirmeler yapmamızı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımıza da uygulanabilecek süreçleri ve tasarımı araştırmamızı da sağlayacak” dedi.

2020’DE BAŞLIYOR

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı Program ve Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Christine Kretz ise şunları söyledi: “Uzayın eşsiz koşulları, bilinmezin keşfedilmesi için ideal ortamı sağlıyor. Örneğin mikro yerçekimi, olaya müdahil olan hava akışı ve topu yerinde tutan dış destekler olmadan dönen bir topun davranışı gibi belirli deneyleri gözlemleyebileceğimiz tek koşul. Bazı değişkenler üzerinde kontrol sahibi olmak, Dünya’da mümkün olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor.”

Verilen bilgiye göre Adidas, Boost orta taban teknolojisini ve ayakkabılarını, gelecekteki SpaceX kargo görevinde olacak olan ISS Ulusal Laboratuvarına gönderecek, testler de 2020’de başlayacak.

İstasyondaki astronotlar, bilim insanlarının teorik olarak ayakkabının performans ve konforunu optimize edebileceği teorisiyle, farklı partikül büyüklüklerine sahip bölgeleri olan Boost orta tabanlarını üretmenin mümkün olup olmadığını ortaya çıkarmak için Dünya’nın yer çekimi etkisi olmadan deneyler gerçekleştirecek.

ASTRONOTLARDAN SPORCULARA

NASA sözleşmeli SpaceX CRS-18 kargo heyeti tarafından bu yılın başlarında sunulan Adidas futbol topları, rüzgâr tüneli ötesinde uçuş özelliklerinin anlaşılmasını genişletmeyi amaçlayan bir dizi deneyde test edilmişti. Küresel aerodinamikte derinlik, panel şekli ve dokusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlanması planlanıyor.

Gelecekteki aşamalarda Adidas, uzay istasyonunu kullanırken kişinin performansı ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar konusunda araştırma yapmayı planlıyor. Spor markası, astronotların zorlu koşullara dayanabilmesi için geliştirilen yorucu fiziksel antrenman düzeninden gelen bilgileri sporcular için uygulanabilir hale getirilmesini sağlayacak.