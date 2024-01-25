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        AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Polat, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:41
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        AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Polat, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle gazetecilerle bir araya gelen Polat, burada projelerinden bahsetti.

        Polat, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentin yaralarının sarılması için çok çalışacaklarını ifade etti.

        Etkinliğe, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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