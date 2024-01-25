AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Polat, gazetecilerle bir araya geldi
AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikle gazetecilerle bir araya gelen Polat, burada projelerinden bahsetti.
Polat, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentin yaralarının sarılması için çok çalışacaklarını ifade etti.
Etkinliğe, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu katıldı.
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