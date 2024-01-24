Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslerde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda A.U. ile E.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.