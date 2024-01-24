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        Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:38
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        Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Turgut Özal Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde giyim satışı yapılan bir iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

        İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen kurşunlar buldu. Dört merminin iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

        Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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