        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da kuruma tehlikesi yaşayan Sülüklü Göl yeniden doldu

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yaz aylarında kuruma tehlikesi yaşayan Sülüklü Göl, son haftalarda etkili olan kar yağışı ve yağmurun ardından suyla doldu.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:28
        Adıyaman'da kuruma tehlikesi yaşayan Sülüklü Göl yeniden doldu

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yaz aylarında kuruma tehlikesi yaşayan Sülüklü Göl, son haftalarda etkili olan kar yağışı ve yağmurun ardından suyla doldu.

        Gürgenli köyünde bulunan ve geçen yaz kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük oranda düşen gölün son hali, Anadolu Ajansı ekibi tarafından temmuz ayında görüntülenmişti.

        Son haftalarda bölgede görülen yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen göl, eski görünümüne kavuştu.

        Doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, AA muhabirine, yaz aylarında bölgeye geldiğinde gölün kurumak üzere olduğunu ifade etti.

        Gölü besleyen kaynakların yetersizliği nedeniyle umutlarının azaldığını dile getiren Aktürk, "Bu yıl yağışlar olmasaydı göl tamamen kuruyabilirdi. Ancak kışın yağışların bol olmasıyla birlikte göl yeniden canlandı. Bu göl yaz aylarında sülük tedavisi amacıyla tercih edildiği için ismi oradan geliyor. " dedi.

        Bölge sakinlerinden Ramazan Begüç ise son haftalarda yağmurun etkili olduğunu belirterek, gölün eski görünümüne kavuştuğunu söyledi.

        Öte yandan, soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinin bazı bölümlerinin donduğu gözlendi.

