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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:27
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Gazi, Fatih ve Yeni mahallerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 885 gram sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına altına alınan F.G, R.Ş. ve M.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan şüphelilerden M.Ö'nün "Kasten öldürme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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