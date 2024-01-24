Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

H.E. idaresindeki 27 ARL 475 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı–Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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