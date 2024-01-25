Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 06 CTC 250 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun Fuar Merkezi yakınlarında H.Ş. idaresindeki 01 UF 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.