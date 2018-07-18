Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün akşam 3 avukat eşliğinde ifade veren Adnan Oktar, kendisine yöneltilen hiç bir suçlamayı kabul etmemişti. 2 yıl önce kara para aklama soruşturması ile başlanan çalışmada Oktar ve grubunun 8 ay telefon dinlemesi yapıldığı ortaya çıktı.



7 SAAT SÜREN İFADE ALIMINDA 500'ÜN ÜZERİNDE SORU SORULDU



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 7 saat süren ifade alımında Oktar'a 500'ün üzerinde soru sorulduğu öğrenildi. Cinsel taciz, örgüt üyeliği, zorla alıkoyma, casusluk ve FETÖ bağlantılı sorular dışında telefon dinlemesine takılan görüşmeler de soruldu.



Düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin itirafçı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 200 müşteki ve birçok gizli tanığın yer aldığı belirtiliyor. Operasyonda Adnan Oktar ve grubunun hukuk işlerini yapan 7 avukat, 2 polis memuru, bir adliye ve bir icra memuru da bulunuyor.





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