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Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro 6 gündür alevlere teslim

Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'da çıkan yangın geçen hafta cumadan bu yana söndürülemedi.

Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro 6 gündür alevlere teslim
Kilimanjaro 6 gündür alevlere teslim
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AA

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 21 Ekim Cuma günü Karanga bölgesinde çıkan ve hafta başında kontrol altına alınan yangın farklı bölgelere sıçradı.

Yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemediği, müdahaleye yüzlerce itfaiyecinin katıldığı belirtildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

95 KİLOMETREKARELİK ALAN KÜL OLMUŞTU

Her yıl binlerce turistin tırmandığı Kilimanjaro Dağı'nda 2020 yılında çıkan yangında 95 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 900 metre yüksekte bulunuyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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