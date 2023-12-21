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        Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kamyonunda 24 ruhsatsız silah ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:05
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        Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da kamyonunda 24 ruhsatsız silah ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'a kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Salar beldesi yakınlarında plakası belirlenen kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan 20 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

        Savcılık talimatıyla kamyon sürücüsü S.H.K. (26) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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