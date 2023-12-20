Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 14 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 14 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 bin makaron ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere TOGG sürprizi
        Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere TOGG sürprizi