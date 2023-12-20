Afyonkarahisar'da 14 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 bin makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 14 bin makaron, 18 kilogram kaçak tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 doldurma makinesi ile kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

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