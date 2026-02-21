Canlı
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da baraj göletine düşen genç boğuldu

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde baraj göletine düşen genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:04 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:04
        Afyonkarahisar'da baraj göletine düşen genç boğuldu
        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde baraj göletine düşen genç boğuldu.

        Doğan K. (22) atıyla arazide gezerken Ayazini Baraj Göleti'ne düştü.

        Doğan K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ile Ankara ve Konya'dan dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Doğan K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

