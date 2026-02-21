İki çocuk annesi kadın servis şoförü üç yıldır öğrencileri güvenle taşıyor

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da servis şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Hatice Aksu, öğrenciler için üç yıldır direksiyon sallıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:06
        Sahipata Mahallesi'nde yaşayan Aksu, 2017'de eşi Kadir Aksu ile aldıkları minibüsle kentte öğrenci servis hizmeti sunmaya başladı.

        Eşinin başka bir iş nedeniyle Kanada'ya gitmesiyle üç yıl önce minibüsün direksiyonuna geçen Aksu, öğrencileri güvenle taşıyor.

        Öğrencileri sabah evlerinin önünden alıp, ders çıkışı ailelerine teslim eden iki çocuk annesi Aksu, AA muhabirine, işe eşinin yanında hostes olarak başladığını söyledi.

        İlk yıllarda az olan öğrenci sayısının zamanla arttığını anlatan Aksu, sektörde tanınır olmaya başladıktan sonra 4-5 okula servis hizmeti vermeye başladıklarını dile getirdi.

        - Bir sıkıntı yaşanmadı

        Aksu, eşinin yurt dışına gitmesiyle sürücü sıkıntısı yaşayınca işin başına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İşi yapacağıma inandım. Sonuçta sistemi, düzeni biliyorum. Şoför ağabeylerden destek aldım. Görenler ilk başta şaşırıyor. Kadınlar alkışlıyor, beyler bakıp kalıyor. Alkışlanmaktan mutlu oluyorum. Öğrenciler bana abla farklı oluyorsun, bizim şoförümüz bayan diyorlar. Onlar ayrı, veliler ayrı mutlu. İlk başta kadın şoförü kabullenmezler diye tedirginliğim vardı ama bir sıkıntı yaşanmadı."

        - Başka kadınlara örnek oluyor

        Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Aksu, öğrencilerle iyi anlaştığını ifade etti.

        Araçtaki hostesin de kadın olduğuna değinen Aksu, şöyle konuştu:

        "İşimiz iyi çok şükür. Bu işi severek yapıyorum. Aracın içini, dışını silip süpürüyor, yakıtıyla bakımıyla ilgileniyorum. Hem anneyim, hem ev işi, hem servis işi, öğrenciler, veliler derken yoğun bir tempodayım. Mutluyum ve işime devam etmek istiyorum. Dün bir kadın arkadaş da servis şoförlüğüne hevesli olduğunu, yapıp yapamayacağını sordu. Ona destek olup, kesinlikle yapması gerektiğini söyledim. Ben bu yaz ehliyetimi biraz daha büyüteceğim."

        Aksu, herkesin sevdikten sonra her işi başarıyla yapabileceğini dile getirdi.

