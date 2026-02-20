Canlı
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:22
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. ile 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.O'yu kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

