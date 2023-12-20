Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 4 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

        Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

        Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25), Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

        Zanlının, jandarmadaki ilk ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi.

        İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Mert Muharrem T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

        - Cenazeler defnedildi

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hayatını kaybedenlerin, akrabaları olduğunu belirtti.

        Havva Ş.T. ve Mert Muharrem T'nin bu hafta boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

        Çiftin 2022'de bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği, olaydan sonra 3 yaşındaki çocuklarının devlet korunmasına alındığı belirtildi.

        Bu arada, Mert Muharrem T, hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8. dakikada gol sesi
        8. dakikada gol sesi
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 14 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 14 bin makaron ele geçirildi
        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı