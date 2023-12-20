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        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:59
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        GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

        Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

        Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25), Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

        Zanlının, jandarmadaki ilk ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hayatını kaybedenlerin, akrabaları olduğunu belirtti.

        Havva Ş.T. ve Mert Muharrem T'nin bu hafta boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

        Çiftin 2022'de bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği, olaydan sonra 3 yaşındaki çocuklarının devlet korunmasına alındığı belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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