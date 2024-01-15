Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da, durdurulan bir otomobilde 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Konya-İzmir kara yolu köprülü kavşak uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 1'i çocuk 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Otomobil sürücüsü A.H. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.