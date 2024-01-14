Afyonkarahisar'da 70'e yakın küçükbaş çalan çoban yakalandı

Afyonkarahisar'da yanında çalıştığı besiciye ait 70'e yakın küçükbaş hayvanı çalarak satan çoban gözaltına alındı.

Kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde besici A.G. (63) jandarma ekiplerine, 70'e yakın küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu.

A.G. ifadesinde, bir ay önce işe aldığı çoban E.Y'den şüphelendiğini belirtti.

JASAT ekipleri olaydan sonra kaybolan E.Y'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli E.Y'yi Sultandağı ilçesinde bir otelde gözaltına aldı.

Birçok suçtan arandığı belirlenen E.Y, sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, G.A. (34) ve M.Y'ye (38) sattığını itiraf etti.

G.A. ve M.Y'nin "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan ifadelerinin alınacağı bildirildi.