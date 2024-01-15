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        Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi

        ARİF YAVUZ - Türkiye'de termal turizm denilince ilk akla gelen kentlerden Afyonkarahisar, yarıyıl tatili için de ilk tercihler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:43
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        Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi
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        ARİF YAVUZ - Türkiye'de termal turizm denilince ilk akla gelen kentlerden Afyonkarahisar, yarıyıl tatili için de ilk tercihler arasında yer alıyor.

        Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste, öğrenciler ve ailelerinin keyifli tatil geçirebilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın yılın her döneminde misafirlerine tatil imkanı sunduğunu söyledi.

        Hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili için ildeki termal otellerde özenle hazırlıkların yapıldığını belirten Gümüşhan, şöyle konuştu:

        "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Afyonkarahisar'a ilgi çok yüksek. İki haftalık yarıyıl tatili için şu anda ilk 7 günlük rezervasyonlarımız yüzde 95'in üzerinde. İkinci hafta satışlarımız devam ediyor. Afyonkarahisar'da tüm otellerimizde hem büyükler hem de çocuklar için animasyonlar, müzik ve eğlence hazırlıkları yapıldı. Misafirlerimiz için Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerlerine yönelik programlar da hazırlandı."

        Tatilcilerin, sıfırın altında 15-20 derece soğuk havada bile dışarıdaki termal havuzları kullanabildiğini anlatan Gümüşhan, "Bu havuzlardaki su ısıtmalı. Yani soğuk ve sıcak fark etmiyor. Misafirlerimiz yorgunluklarını burada bırakacak. Termal havuz, hamam, köpük ve cilt bakımı imkanı var. Şifalı sularda kendilerini yeniliyorlar. Çocukların ve ailelerinin hoşça ve eğlenceli vakit geçirmeleri için her şey düşünüldü. Misafirlerimizin güzel bir yarıyıl tatili geçireceklerini umuyoruz." ifadesini kullandı.

        Gümüşhan, kentin yemek kültürünün de çok beğenildiğini vurgulayarak, tatilcilerin istedikleri otelde konaklayabilmeleri için rezervasyon konusunda acele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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