Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmadaki şehitler ile hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hekim ve sağlık çalışanları, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, kahraman şehitlerin isimlerini okuyarak Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Filistin topraklarında işlenen suçların büyüyerek devam ettiğini aktaran Kayabaş, "Terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 9'uncu haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor." dedi.