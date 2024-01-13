Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

        Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmadaki şehitler ile hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Hekim ve sağlık çalışanları, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, kahraman şehitlerin isimlerini okuyarak Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

        Filistin topraklarında işlenen suçların büyüyerek devam ettiğini aktaran Kayabaş, "Terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 9'uncu haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı"...
        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı"...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da Filistin yararına kermes düzenlenecek
        Afyonkarahisar'da Filistin yararına kermes düzenlenecek
        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu