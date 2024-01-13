Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a Wolverhampton talip oldu - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy'a Wolverhampton talip oldu

        Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın radarında olmayı da sürdürüyor. 18 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton talip olurken siyah-beyazlılardan ret yanıtı geldi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 13.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Semih Kılıçsoy adından söz ettirmeye devam ediyor.

        Genç yıldız, böylece forma giydiği son 3 maçta 4 gole ulaşırken EURO 2024 öncesinde forvet hattı için A Milli Takım'a da göz kırptı.

        İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ AMA...

        Avrupa ekiplerinin de uzun süredir radarında olan Semih'e bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

        İngiliz ekibi, Semih'i devre arasında renklerine bağlamak için nabız yoklasa da siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.

        SÖZLEŞME UZATMIŞTI

        Beşiktaş, Semih'le geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde Semih için "Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        BankAVM!
        BankAVM!