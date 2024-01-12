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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin bu hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

        AK Parti'nin bu hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılması planlanan aday tanıtım toplantısının şehit askerler dolayısıyla ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 23:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:56
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        AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu Ankara'da yapılması planlanan aday tanıtım toplantısının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ertelendiğini duyurdu.

        Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

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        İYİ PARTİ DE İŞTİŞARE KAMPINI İPTAL ETTİ

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.

        Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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