Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup edip kötü gidişata son veren Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Fernando Santos da ilk maçına çıkıyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve Beşiktaş Karagümrük maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
FERNANDO SANTOS TARAFTARLA BULUŞACAK
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.
Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku mücadelede forma giyemeyecek. Bilindiği üzere Afrika Kupası'nda bulunan Vincent Aboubakar da kadro dışı bırakılmıştı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
Onur Bulut
Tayyip Talha Sanuç
Zaynutdinov
Umut Meraş
Hadziahmetovic
Salih Uçan
Gedson Fernandes
Rashica