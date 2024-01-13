Baba oğul kavgası ölümle bitti!
Trabzon'da, 66 yaşındaki Pirali Emral, evde tartıştığı oğlu 47 yaşındaki Hasan Emral'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Trabzon'da olay, öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral (66) ile oğlu Hasan Emral (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
OĞLUNU VURUP CANINA KIYMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI, OĞLU ÖLDÜ
Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin incelemelerinde; başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi.
BABANIN DA DURUMU CİDDİ
Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.