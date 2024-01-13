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        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:38
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        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        T.A, (19) idaresindeki 45 ZA 1800 plakalı otomobil, Kanlıca Mahallesi'nde önüne çıkan köpeğe vurmamak için kaldırıma çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki M.F.K, (19) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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