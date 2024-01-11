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        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu

        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:10
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        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu
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        Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Fakıpaşa Mahallesi 192. Sokak'taki bir metruk binada, iki kişinin hareketsiz yattığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, binadaki A.S'nin (54) yaşamını yitirdiği belirlendi, alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilen Ş.S. (58) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, yaptığı araştırmada A.S. ile Ş.S'nin binada birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Metruk evde alkol, kolonya ve şişeler bulundu.

        Yapılan incelemenin ardından A.S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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