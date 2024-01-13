Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantıda, asayiş, istihbarat, terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele, güvenlik, trafik, göç gibi konularda kent genelinde yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Göç Müdürü Mahmut Kurtuluş'un katılımıyla yapıldı.

- Bayat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bayat Kaymakamı Ahmet Aykaç, ilçedeki başarıl öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan sınavda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Aykaç, başarılarının devamını diledi.