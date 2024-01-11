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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:18
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay üyesi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan E'yi Sandıklı ilçesinde yakaladı.

        Örgütün sözde adliye yapılanması sorumlularından olduğu öne sürülen eski Danıştay üyesi Ramazan E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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