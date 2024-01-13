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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:50
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda N.C.Ö. ile İ.Z'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.C.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Z. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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