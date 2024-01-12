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        Afyonkarahisar'da Filistin yararına kermes düzenlenecek

        Afyonkarahisar'da Filistin yararına yarın kermes ile konser etkinliği düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:57
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        Afyonkarahisar'da Filistin yararına kermes düzenlenecek
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        Afyonkarahisar'da Filistin yararına yarın kermes ile konser etkinliği düzenleneceği bildirildi.

        Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gönüllü sanatçılar, kadınlarla buluşacak.

        Filistin ezgilerinden Türk Halk Müziği'ne farklı dillerde ve türlerde eserlerin icra edileceği konsere katılım ücretsiz olacak.

        Konser öncesinde Afyonkarahisarlı kadınların hazırladığı Filistin'e özgü el işi ürünleri ile hediyelik eşyalar satılacak.

        Etkinlikten elde edilecek gelirlerin ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin yararına bağışlanacak. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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