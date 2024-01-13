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        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:12
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        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kentte bir oteldeki toplantı, Afyonkarahisar Belediyesinin ev sahipliğinde Enerji Kentleri Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıda, Afyonkarahisar'ın jeotermal kaynak bakımından dikkati çeken şehirlerin başında geldiğini belirtti.

        Afyonkarahisar'ın ulaşım açısından kavşak noktada bulunduğunu aktaran Zeybek, "Termal otellerimizin yanı sıra 30 bin konutun ısınması jeotermal kaynaklardan karşılanıyor. Seracılık alanında da jeotermal kaynaklar kullanıyoruz. Kaplıcalarımızla sağlık turizminde de ön plandayız. Sadece burası değil, Sandıklı, Gazlıgöl, Bolvadin'de hemen hemen ilçelerimizin çoğunda termal su var."ifadesini kullandı.

        Kentte yapılan yatırımları anlatan Zeybek, Türkiye'ye örnek olan tesislerle gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmak için nitelikli projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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