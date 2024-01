- 50 dereceyi bulacak! ABD'de kutup soğuklarında 2 kişi öldü

7 Şurada Paylaş!









New York Valisi Kathy Hochul ise, New York eyaletini vuracak kar fırtınası öncesinde Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini ve New York'un batısı için olağanüstü hal ilan edeceğini söyledi. Chicago Havalimanı O'Hare, fırtınalar nedeniyle 850 uçuşu iptal ettiğini belirtti.