- 50 dereceyi bulacak! ABD'de kutup soğuklarında 2 kişi öldü

Yetkililer ayrıca soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

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UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyaleti Valisi Jeff Landry, önümüzdeki haftaya kadar etkili olacak kar fırtınaları ve düşük sıcaklıklar sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Landry, "Herkesi bu koşullara hazırlanmaya ve yerel yetkililerin tavsiyelerine kulak vermeye teşvik ediyoruz. Yol ekipleri yollarımızı açık tutmak için hazır bekliyor" dedi.