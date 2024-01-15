FIRTINA GELİYOR! Son dakika hava durumu uyarısı: Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

FIRTINA GELİYOR! Son dakika hava durumu uyarısı: Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji açıkladı! Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 12° Ankara Kısmen Güneşli 8° İzmir Parçalı Bulutlu 14° Antalya Parçalı bulutlu 14° Trabzon Güneşli 10° Bursa Kısmen Güneşli 9° Adana Yağmurlu 14° Diyarbakır Kısmen Güneşli 8° Gaziantep Yağmurlu 7° Ağrı Parçalı bulutlu -2° Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.